Más de 8.230 personas aspiran este sábado a una de las 955 plazas de docentes en Canarias

Oposiciones docentes celebradas en 2025 en Canarias - CONSEJERÍA CANARIA DE EDUCACIÓN

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Unos 8.235 personas aspiran este sábado a una de las 955 plazas de docentes en Canarias, que estarán distribuidos en 25 centros educativos de cinco islas, para que se desarrollen las pruebas a los cuerpos de Maestros, Profesores de Enseñanza Secundaria, Escuelas Oficiales de Idiomas, Escuelas de Artes Plásticas y Diseño y Conservatorios.

Las pruebas se desarrollarán en 25 centros educativos de Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura y La Palma para los cuerpos de Maestros, Secundaria, Escuelas Oficiales de Idiomas, Artes Plásticas y Diseño y Conservatorios, según ha informado la Consejería regional de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias.

En la convocatoria se ofertan 932 plazas docentes y otras 23 correspondientes al procedimiento extraordinario de estabilización de los cuerpos de Música y Artes Escénicas.

Del total de participantes, 6.686 aspirantes concurren a las pruebas del cuerpo de Maestros, que concentra la mayor oferta con 686 plazas. Además 833 aspirantes realizan las pruebas para el cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, para 192 plazas; 162 en Escuelas Oficiales de Idiomas, donde se convocan siete plazas; y 180 en Escuelas de Artes Plásticas y Diseño, con quince plazas ofertadas.

Por su parte, el procedimiento extraordinario de estabilización de Conservatorios reúne a 374 participantes para un total de 23 plazas: nueve del cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas y 14 al de Profesores de Música y Artes Escénicas.

La directora general de Personal y Formación del Profesorado, Mónica Ramírez, ha subrayado que "detrás de cada una de estas pruebas hay meses de estudio, esfuerzo y dedicación por parte de miles de aspirantes" que tienen la oportunidad de "dar un paso importante" en su trayectoria profesional.

Asimismo ha agradecido a los tribunales, equipos directivos y personal colaborador que "hacen posible un dispositivo de esta envergadura".