Más de veinte colectivos ecologistas impugnan el PRUG del Teide ante el TSJC

Archivo - Un reducido grupo de personas protesta en el Teide tras aplazarse la manifestación de este sábado - CANARIAS TIENE UN LÍMITE - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Más de veinte colectivos ecologistas han presentado un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) contra el Decreto 182/2025, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional del Teide.

En un comunicado conjunto detallan que la aprobación del PRUG se produjo después de una larga tramitación y del "secuestro" durante más de año y medio por parte del Cabildo de Tenerife elaborado tras las fases de consulta e información pública.

"Con esta maniobra", comentan, "se pretendió y consiguió presionar políticamente al Gobierno de Canarias hasta ceder a los caprichos de su presidenta y del director insular de área de Medio Natural, y obtener rebajas a la carta en la protección del más emblemático espacio protegido de Tenerife, el Parque Nacional del Teide, permitiendo o aumentando usos y actividades que nada tienen que ver con la conservación del parque nacional, contribuyendo al aumento del colapso que sufre este espacio cada vez menos protegido".

En esa línea exponen que con la aprobación de este PRUG se produce un "grave retroceso" en la conservación del Teide "y se consolida la idea de la representación política del Cabildo, con la complicidad del Gobierno de Canarias, de convertir el Parque Nacional en un parque temático y de atracciones, en contra de la ley y del respeto que se le debe al símbolo natural de Tenerife".

Todo ello, subrayan, "acompañado de una bochornosa y potente campaña de lavado de imagen desplegada, prácticamente a diario, por la 'influencer' que preside la institución insular, a través de campañas promocionales en los medios, y en redes sociales, para justificar que la regresión en la conservación del Parque Nacional es beneficiosa para la isla, aunque sea a costa de su degradación".

DÁVILA: "PERSONAJE POPULACHERA"

Los ecologistas describen a Dávila como una "personaje populachera" que, entre otras cosas, "presionó para que no se celebrara una concentración con un número limitado de personas y en un lugar fuertemente degradado y saturados de coches, guaguas y visitantes como es la zona de 'La Herradura' y que solo querían protestar por la degradación que está sufriendo el Parque Nacional, y que es ahora la responsable de todas estas medidas de gravísimo impacto ambiental que propone el nuevo PRUG aprobado".

Así, advierten de que no se va a permitir que el "cachanchanismo político que gobierna la isla se salga con la suya" de ahí que hayan acudido a los tribunales, sin descartar otras acciones en defensa de la legalidad y de la protección del Parque Nacional del Teide.

Los colectivos que respaldan el recurso judicial son la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza-ATAN; EcoOcéanos; Fundación Canaria Telesforo Bravo-Juan Coello; Ecologistas en Acción Lanzarote; Salvar La Tejita; Colectivo Ecologista Tabona; Asociación Ecologista del Norte José de Viera & Clavijo; Asociación de Agricultores de Fuente Nueva; Asociación Medio Ambiental y Cultural Fuente Nueva Imidauen; Plataforma Los Silos-Isla Baja; Plataforma Salvar Chira-Soria; Coordinadora El Rincón-EeA; Federación Ben Magec-Ecologistas en Acción; Asociación Abeque Fundación Canarina; Lanzarote Tiene un Límite; Coordinadora Fuerteventura Tiene un Límite; Agonane; Eco-Fem Colectivo Guanil; y Asociación Ecologista Ossinissa.