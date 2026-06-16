Más de una veintena de ambulancias de transporte sanitario no urgentes, inoperativas por actos vandálicos en Tenerife

Ambulancia de transporte no sanitario urgente - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La mesa del Transporte Sanitario No Urgente, que gestiona el Servicio de Urgencias Canario (SUC), dependiente de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, ha registrado en los dos últimos días incidentes en la base del transporte sanitario, ubicada en el municipio tinerfeño de Los Realejos, que han ocasionado una reestructuración de las rutas y la pérdida de tratamientos no vitales.

Este mismo lunes se notificaron los primeros incidentes registrados en la base del TSNU en el norte de Tenerife, que imposibilitaron el acceso del personal al recinto a primera hora de la mañana, quedando 12 unidades de transporte inoperativas a las 06.00 horas, y dos más con inicio a las 08.00 horas.

Esto llevó a una reorganización crítica del servicio con la suspensión de los tratamientos no vitales para garantizar las hemodiálisis, señala la Consejería en una nota.

Esto ha perjudicado gravemente, en primer lugar, a los pacientes al no ver garantizado el TSNU para acudir a su tratamiento sustitutivo y por otra parte, a los centros, tanto de hemodiálisis como de rehabilitación, afectando de manera crítica a su organización y operativa.

La incidencia ha supuesto 53 pérdidas de tratamiento, repartidas entre la zona norte y la zona metropolitana, al derivar recursos al norte.

Una vez abierto el recinto, se ha comprobado que cuatro recursos continúan inoperativos por falta de personal.

Esto ha producido nuevas pérdidas de tratamiento para pacientes, con hasta un total de seis pacientes afectados por lo que se elevan a 59 las pérdidas de tratamiento no vital.

Asimismo, dos recursos de transporte situados en la base del TSNU de Santa Cruz se vieron afectados por actos vandálicos, sufriendo pinchazos dentro de la nave. No obstante, estos pudieron ser resueltos con rapidez.

A primera hora de la mañana de este martes, la situación se ha repetido con daños en el acceso a la base norte, dejando 14 recursos sanitarios sin poder comenzar su horario previsto, doce a las 06.00 horas y dos a las 08.00 horas.

READAPTACIÓN DE RUTAS

Esto ha supuesto, por segundo día consecutivo, la readaptación de las rutas, no pudiendo asumir los traslados a tratamientos no vitales para garantizar la atención a pacientes de tratamientos vitales.

Por esta incidencia, se han perdido 34 tratamientos de rehabilitación, 28 de ellos en el centro concertado ICOT La Orotava, en el Hospital Universitario de Canarias y en Hospiten Tamaragua.

Como consecuencia de ello, se han tenido que enviar dos recursos de Santa Cruz para atender la demanda vital en el norte y minimizar daños.

Ello ha supuesto la pérdida dos tratamientos de rehabilitación, uno en el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria y otro en el Hospital Quirón Tenerife y el retraso en la entrada de un paciente de quimioterapia en el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.

Además, desde la empresa adjudicataria se comunicó que otros cuatro recursos estaban inoperativos por no tener dotación o bien completa o parcial.

Esto afectó a 16 pacientes que tenían tratamiento rehabilitador en cuatro centros hospitalarios, más en el centro concertado Icot Santa Cruz.