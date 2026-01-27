El mediador reduce los cobros en metálico de Bautista a contactos comerciales: "Mi gestión era abrir la puerta"

Abogados y acusados en el juicio del 'caso mediador' con Marco Antonio Navarro Tacoronte en primer término - EUROPA PRESS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El mediador Marco Antonio Navarro Tacoronte, acusado en el caso que toma su nombre por un presunto delito de cohecho, ha dicho este martes en la cuarta sesión del juicio que se celebra en la Audiencia Provincial que el dinero que cobraba en metálico del empresario Antonio Bautista, también acusado, se debía a una intermediación de tipo comercial.

"Mi gestión era abrir la puerta, no que le aprobaran o no los proyectos. Si a él le va bien y lo paga, tribute o no es cosa mía, es una gestión comercial", ha señalado en respuesta al interrogatorio de su abogado, dado que se ha acogido a su derecho a no declarar ni al fiscal ni al resto de las defensas.

Ante la Sala ha dicho que fue él quien contactó con Bautista a través de una llamada de teléfono a su propia empresa con el fin de ofrecerle asesoramiento comercial para que se desarrollara en Canarias, pues "no tenía contactos ni nada", y cree que podría ser de las primeras en desarrollar proyectos de energía fotovoltaica.

De hecho, ha apuntado que le facilitó el contacto comercial con la empresa de alquiler de coches Cicar, dada su relación de amistad con los propietarios, encuentro que sí fructificó con un proyecto, y que también le ayudó para inscribir una empresa en la Zona Especial Canaria (ZEC).

Sobre el general retirado de la Guardia Civil Antonio Espinosa ha indicado que le conoció de forma casual en un restaurante en Valencia mientras fumaban puros, y dado que era canario, y el general gustaba de fumar puros canarios, le ofreció "de forma natural" enviarle una caja a Madrid.

"No había nada planeado ni ninguna estrategia", ha indicado, señalando que al principio "no sabía ni quien era", y posteriormente, pues sí que lo vio como un contacto más para que Bautista pudiera hacer negocios en el archipiélago.

LA INTERMEDIACIÓN "TENÍA UN COSTE"

No ha ocultado que Bautista "siempre la daba dinero" porque la intermediación comercial "tenía un coste", y siempre se hacía en metálico porque no tenía "ningún contrato" suscrito con la empresa, de ahí que grabara todas las conversaciones con su teléfono porque eran una "garantía de cobro", dado que no había nada firmado.

"No es una extorsión, era la garantía de salvar un acuerdo, cogí esas costumbre", ha agregado.

Navarro ha dicho también que "nunca" entregó dinero de Bautista a Espinosa pero sí lo hizo una vez, a modo de devolución porque el general le había adelantado una cantidad en concepto de gastos para poder trabajar.

Ante su relato, el fiscal Anticorrupción ha advertido de "contradicciones" con lo que planteó el mediador en la fase de instrucción, donde se reconoce que utilizó tanto al general como al exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes --alias Tito Berni-- para ejercer influencia sobre políticos y empresarios, de tal forma que se les entregaban regalos y billetes de avión o se costeaban comidas y fiestas.

En la instrucción se comentó también que "el curita" --apodo con el que la presunta trama conocía a Bautista-- llegó a pagar casi 20.000 euros al general y se reconoce que se obligaba a las empresas a "pagar comisiones" si se quería optar a contratos o servicios.