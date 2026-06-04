Los médicos amplían huelga autonómica contra el SCS los días 22 y 23 de junio y exigen la mediación de Clavijo

Archivo - Concentración de médicos ante el Hospital Universitario de Canarias - UGT - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Empleados Médicos de Canarias (SEMCA), las asociaciones Médicos Unidos por sus Derechos (MUD) y Asociación MIR España (AME) han convocado otra huelga autonómica contra el Servicio Canario de Salud (SCS) los días 22 y 23 de junio.

Los médicos señalan en una nota que han decidido "decir basta" y acabar con el "sobreesfuerzo voluntario" de sacar adelante las listas de espera en los hospitales públicos "con una remuneración muy inferior respecto a la que la consejera de sanidad paga a las clínicas concertadas por hacer lo mismo".

Así, detallan que "no se van a hacer más intervenciones ni consultas extraordinarias voluntarias" hasta que el comité de huelga sea llamado a negociar por parte del SCS y "obtenga resultados satisfactorios" respecto a salarios, descanso y reconocimiento de un ámbito propio de negociación para el colectivo médico y facultativo.

"La incompetencia en la resolución de este conflicto, que dura ya meses, por parte de Esther Monzón y de Adasat Goya nos lleva a emplazar ya directamente al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, que ahora queda como responsable inmediato de que se solucione el principal problema que tiene encima de la mesa y que no es otro que la paralización y el deterioro de la sanidad pública canaria", comentan.

Hasta ahora, al menos una decena de especialidades en los dos hospitales públicos de Tenerife y en el Hospital Doctor Negrín, más otros dos en el Materno Infantil, han comunicado su decisión de no realizar más las populares 'peonadas'.