Los médicos canarios amplían la huelga hasta el 17 de noviembre y afean a Monzón que no quiera negociar

SANTA CRUZ DE TENERIFE 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

CESM Canarias y SEMCA han anunciado este miércoles que la huelga médica en Canarias se amplía hasta el 17 de noviembre y reprochado a la consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón, que no tenga voluntad para negociar.

En un comunicado conjunto han cargado contra su "estrategia de ignorar al comité de huelga", con lo que solo conseguirá seguir perjudicando a los pacientes del SCS (Servicio Canario de Salud) por no afrontar el conflicto.

"Los médicos y facultativos no quieren hacer huelga ni un solo día más de lo necesario, pero la mantendrán todo el tiempo que se precise mientras el Gobierno de Canarias no se tome en serio este asunto y se siente ha hablar de manera constructiva del problema que tiene con los médicos y del que va a tener con la propia pervivencia del sistema público de salud de Canarias", han detallado.

En esa línea insisten en la "saturación" de los servicios de Urgencias y han hecho "responsable directa del deterioro asistencial" a Monzón, de la que no tienen "noticia alguna" desde que se le remitió la última propuesta negociadora el 22 de octubre.

Asimismo defienden que "lejos de maltratar a la población", como ha denunciado el subdirector del SCS, Adasat Goya, lo que buscan al pedir la mejora de sus condiciones laborales y profesionales es "el fin del maltrato sistemático del SCS hacia los pacientes".

Este "maltrato", prosiguen, se manifiesta en el "paupérrimo lapso de tiempo" que el SCS asigna a cada consulta por paciente --menos de 10 minutos, incluso menos de 7--, a los "tiempos insufribles de espera" para conseguir una cita con el especialista --meses y en algunas especialidades puede superar el año--, y la "intolerable" demora de la lista de espera quirúrgica que "no cesa de crecer".

Igualmente lamentan los "inasumibles" plazos para la realización de pruebas y el "cierre de agendas", algo que es una actitud "presuntamente delictiva y de maquillaje de las listas de espera". "Este es el verdadero maltrato continuado de la consejería de sanidad a la población canaria", indican.

NO SE QUIEBRA EL SISTEMA

En ese sentido critican que "no se puede afirmar, sin sonrojarse" que los médicos "pretenden quebrar" el sistema por la reclamación económica que el propio SCS ha cifrado en 150 millones de euros anuales, cuando el comité de huelga ha reiterado que está dispuesto a que se ejecuten en varios ejercicios presupuestarios.

"Hay que carecer de vergüenza para afirmar esto al tiempo que el Gobierno de Canarias ha dejado de ejecutar de sus presupuestos en 3.500 millones de euros en tres años, o cuando este mismo Ejecutivo de Fernando Clavijo ha tenido que devolver a la UE centenares de millones de los Fondos Next Generation porque, simplemente, no ha sabido gestionarlos, o cuando es la Consejería de Sanidad la que no hace más que engordar año tras año la factura de los fondos que destina al sector de la sanidad concertada", afirman.

Además reprochan al departamento de Monzón que no se hayan desarrollado los hospitales comarcales de Tenerife, retrasos en reformas y construcción de centros de salud o que "solo hayan sido capaces de hacer una OPE en 26 años", lo que supone una "temporalidad brutal e inaceptable".