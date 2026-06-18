Los médicos canarios ven un "paso adelante" la oferta de Sanidad pero mantienen la huelga autonómica

Archivo - Concentración de médicos ante el Hospital Universitario de Canarias - UGT - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Sindicato Médico, Levy Cabrera, ha dicho este jueves que la oferta de la Consejería de Sanidad --subir la retribución por la hora de guardia y regular más periodos de descanso-- es un "paso adelante" si bien mantienen la convocatoria de huelga autonómica de la próxima semana.

En declaraciones a Europa Press ha señalado que se "han reconocido cosas que hasta ahora no se les había oído de boca de la administración" aunque no ha ocultado que ha sido "desconcertante" que la primera oferta de negociación se haya cursado a través de los medios de comunicación y no a través de los comités de huelga, hasta el punto de que por ahora no hay reuniones previstas.

Cabrera ha comentado que Canarias tiene la hora de guardia "peor pagada" del país, con 23,60 euros y 11 euros en el caso de los médicos MIR, y ha apoyado la decisión del SCS de situarla en la media de las tres mejores del sistema nacional de salud, lo mismo que el complemento de la carrera profesional, también a la cola del país.

En cuanto a la reorganización de las guardias de 24 horas, ha puesto sobre la mesa que la jornada de descanso sea de 48 horas y las 24 horas actuales, especialmente en el caso de los viernes, que ahora mismo no se libra los lunes. "Es lo menos que pedimos que se empiece a hacer a corto plazo", ha agregado.

En esa línea ha señalado que lo importante es que "se autorice" para que posteriormente, se pueda analizar en qué centros de trabajo es posible aplicar la medida que pasa, no obstante, por contratar más personal.

Ha apuntado que la Consejería empieza a reconocer que muchas demandas "dependen" de la comunidad autónoma, más allá de lo que ocurra con el Estatuto Marco, aunque sí le pide "apoyo" y que lo expresen tanto a la ministra, Mónica García, como al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

"Lo que se ha propuesto nos parece bien, pero hasta que veamos el documento y lo hayamos cuantificado con concreción, valoraremos en el comité de huelga si es suficiente para suspender incluso la huelga que está convocada el lunes y el martes de la próxima semana al Servicio Canario de Salud", ha explicado.

En cuanto a la Atención Primaria ha indicado que hay que acometer una "renovación" de muchos centros, porque falta espacio, y fijar "no más de 30 pacientes al día" para el médico de familia y 25 para Pediatría, lo que conlleva también reorganizar las cartillas con un máximo de 1.200 pacientes y establecer un "nuevo tramo" para mayores de 80 años, dada la "complejidad" de esos pacientes y la necesidad de que el médico disponga de más tiempo.