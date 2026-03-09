Médicos de Las Palmas y Tribunal de Instancia LPGC se unen para humanizar experiencia judicial de doctores agredidos

El presidente del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria, Juan Avello, y la presidenta del Colegio de Médicos de Las Palmas, Elizabeth Hernández - COLEGIO DE MÉDICOS DE LAS PALMAS

EUROPA PRESS

La presidenta del Colegio de Médicos de Las Palmas, Elizabeth Hernández, y el presidente del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria (LPGC), Juan Avello, han presentado este lunes un "proyecto piloto" que busca humanizar la experiencia judicial para los doctores víctimas de agresiones en el ejercicio de su profesión.

Todo ello, después de que en el año 2025 la provincia de Las Palmas haya registrado un total de 68 casos notificados por agresión a médicos del Servicio Canario de Salud (SCS) y del ámbito privado, si bien la presidenta del Colegio de Médicos de Las Palmas ha matizado que "esto es la punta del iceberg", porque es sabido que "hay muchas que no son denunciadas".

Ante esta situación, y con motivo del Día Europeo de las Agresiones al Médico que se celebra esta semana, explicó en rueda de prensa que se ha establecido un acuerdo de colaboración con el Tribunal de Instancia LPGC porque la violencia en el ámbito sanitario "no solamente es un asunto individual, sino es una amenaza directa a la calidad" asistencial y a la "confianza que se sostiene y se construye en la relación médico-paciente".

De esta forma, tras elaborar en el año 2012, desde el Colegio de Médicos de Las Palmas, un protocolo interno de agresiones que da asesoramiento jurídico y un acompañamiento personalizado; después de que en 2015 se enmarcara la agresión al médico como un delito de atentado con penas de prisión; y en el año 2017 se incorporara la figura del interlocutor policial sanitario en la Policía Nacional, apuntó que lo que quedaba para cerrar este círculo de atención a doctores víctimas de agresión era "mejorar" el recorrido judicial de un médico afectado.

Es para ello, dijo, este acuerdo de colaboración con el Tribunal de Instancia LPGC porque una agresión "no" concluye cuando "termina el incidente o cuando se denuncia", apuntando que "si el camino posterior se vive con incertidumbre, se vive con una exposición, el daño se amplifica", lo que admitió "no" solo termina afectando al profesional agredido, sino al sistema sanitario.

"HACER UN POCO MÁS HUMANO" EL TRÁNSITO POR EL JUZGADO

Al respecto, el presidente del Tribunal de Instancia LPGC, Juan Avello, ha subrayado que con este acuerdo de colaboración se pretende "hacer un poco más humano" el tránsito del profesional médico víctima por el juzgado.

Todo ello, indicó, en un momento en el que la justicia "está en profundo cambio y todo son palabras como eficiencia, eficacia, inteligencia artificial, automatización", consideró que "es peligroso" olvidarse que en los juzgados, al igual que los médicos, se trabaja con personas, ya que "detrás de cada número de procedimiento y detrás de cada expediente hay una persona".

En este sentido, Avello resaltó que hay que "volver a poner el foco" en las personas, apuntando que este convenio, de coste cero, tiene como fin "mejorar la experiencia del médico cuando tiene que acudir al juzgado", ya que apuntó que "una agresión a un médico supone no solo un claro perjuicio para él, sino un claro perjuicio para el sistema público de salud, para el sistema sanitario" al afectar a "todos" los ciudadanos que hacen uso del servicio sanitario.

Por ello, expuso, este acuerdo se debería ampliar a otros profesionales sanitarios, de ahí que afirmó que se está en conversaciones con la Consejería de Sanidad del Gobierno canario para extender este proyecto a todo el ámbito de Canarias.

Los principios que van a regir este acuerdo de colaboración se centran en la coordinación directa que se basa en tener "un contacto directo" para que el director o asesor jurídico del colegio avise, bien a través del interlocutor de la Policía Nacional, o del decanato sobre la existencia de una agresión y articular los mecanismos para el activar el acompañamiento.

Esto, agregó, es una cuestión "tan sencilla" como "bajar a la puerta, recibirlos y explicarles un poco a dónde tiene que ir, que estén tranquilo, lo que va a suponer el procedimiento", entre otras cuestiones.

Otra acción es la medida judicial, donde "hay que salvaguardar también la independencia judicial" que cada juez en su juzgado organiza y hace el trabajo como puede, pero "salvando eso, pues son cuestiones también de lógico de sentido común, en teoría", tales como que las citaciones sean a primera hora para no interferir en el horario laboral del médico.

Además de concentrar las diligencias para que no tenga que volver varios días, y el enfoque a la víctima. En definitiva, matizó, "medidas simples, lógicas, que deben de estar debidamente coordinadas", de tal forma que, como ha ocurrido con el Juzgado de Violencia sobre la Infancia, "cuanto mejor es el tratamiento, cuanto mejor es la práctica", se produce como un efecto llamada en el que para la gente "es más fácil decidirse a denunciar o es más fácil dar un paso que no suele ser sencillo cuando sabes que lo que va a venir después".

DATOS DE AGRESIÓN

Por islas, del total de casos registrado de agresión a médicos en 2025 en la provincia de Las Palmas --68--, el 71% se produjo en Gran Canaria, seguido de Fuerteventura con un 23% y Lanzarote con el 6%. Asimismo el 54% de los afectados son mujeres, mientras el 46% hombres, con mayor incidencia en el tramo de 46 a 55 años (38%).

Respecto a la tipología de los delitos, el 93% corresponde a amenazas o coacciones (y el 7% a acoso), puntualizando que el 57% de esas amenazas o coacciones las han sufrido médicas. También ha resaltado la presidenta del Colegio de Médicos de Las Palmas, Elizabeth Hernández, que el 23% de los casos de agresión a médicos provocó baja laboral.

En relación con ello, Hernández expuso que hay un cambio en cuanto a dónde se producen estas agresiones, ya que en 2025 ocurrieron mayoritariamente en el hospital (40%), seguido de Atención Primaria (22%), urgencias hospitalarias (16%) y urgencias de Atención Primaria (15%). El resto de ámbitos suma un 7%.

Añadió que el principal motivo se vincula "en el 100% de los casos a discrepancias con la atención médica recibida". Asimismo en lo que se refiere al perfil del agresor, el 85% corresponde a pacientes con citas no programadas y el 15% a acompañantes.