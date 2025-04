Los médicos ven "urgente" protocolizar las consultas en caso de alerta máxima: "Se ha improvisado"

SANTA CRUZ DE TENERIFE 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Sindicato Médico en Tenerife, Levy Cabrera, ha afirmado este martes que es "urgente" protocolizar la gestión de las consultas médicas en caso de alerta máxima, tal y como ocurrió el pasado jueves por vientos tras el paso de la borrasca 'Nuria' por Canarias.

"Se ha improvisado, hubo un vacío total de información", ha señalado a Europa Press, poniendo como ejemplo que en ningún momento se habló de la sanidad cuando desde el Gobierno de Canarias se suspendieron las clases y se fomentó el teletrabajo.

Cabrera ha señalado que muchos médicos, en el caso de Tenerife, tienen que desplazarse desde el área metropolitana a los CAE de El Mojón, en Arona, e Icod, en el norte de la isla, en medio de una alerta máxima que desaconsejaba los trayectos por carretera.

Ha insistido en que este asunto "está mal gestionado, no está protocolizado" y entiende que si hay una alerta máxima, se debería suspender toda la actividad no programada. "Pero claro, no se hace", ha agregado.

Así, duda de si es "imprescindible" acudir a una consulta médica no urgente cuando un paciente leva 15 meses esperando por una consulta de oftalmología, por ejemplo, ya que no le aclaran si la reprograman para la semana siguiente o si tiene que volver a esperar "otros 15 meses".

Ha asumido que el personal sanitario "es esencial" pero al mismo tiempo, ve margen para denunciar ante Riesgos Laborales porque se pone en juego la seguridad del trabajador, y en el caso concreto de la borrasca 'Nuria', "se dejó al libre albedrío".

Por ello, propone poner en marcha un sistema de información a través de la intranet a los profesionales y también vía medios de comunicación, en este caso dirigido a los pacientes, de "cómo actuar en ese caso".