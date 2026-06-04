Medidas de movilidad en Gran Canaria por la visita del Papa León XIV

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, y el obispo de Canarias, José Mazuelos - CEDIDO POR CABILDO DE GRAN CANARIA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha pedido a los ciudadanos reducir la movilidad interurbana "todo lo posible" el próximo jueves, 11 de junio, antes la visita del Papa León XIV a la isla, especialmente en las vías GC-1 y GC-3.

Así lo ha puesto de manifiesto durante una rueda de prensa para informar sobre el plan especial de movilidad que contó con la participación del obispo de Canarias, José Mazuelos Pérez, el consejero de Presidencia y Movilidad Sostenible, Teodoro Sosa, y el consejero de Obras Públicas Obras e Infraestructuras, Arquitectura y Vivienda, Augusto Hidalgo.

"No utilicemos estas dos vías principales, sino para temas de necesidad mayor. Es necesario que hagamos ese esfuerzo colectivo, salvo por esas necesidades de causa mayor que nos obliguen o para acudir a los actos previstos para la visita papal", dijo Morales.

En este sentido, entre las principales medidas adoptadas para reducir el tráfico, se ha decretado el teletrabajo para el personal de las administraciones autonómica, insular y municipal, se han suspendido las clases escolares en toda la isla y se prevén cortes de circulación significativos en las autovías GC-1 y GC-3.

Aquí, el presidente ha señalado que la isla se encuentra ante un "acontecimiento de singular relevancia histórica" que requiere una reorganización profunda de los servicios públicos debido a los tres actos multitudinarios previstos y a la presencia de una delegación que incluye a más de 1.300 periodistas acreditados.

"Tenemos la oportunidad de demostrar una vez más la capacidad de Gran Canaria para acoger grandes eventos desde la colaboración institucional y la responsabilidad colectiva", ha asegurado para mostrarse convencido de que la isla estará a la altura de una cita que contará con una amplia delegación institucional y más de 1.200 periodistas acreditados.

TELETRABAJO Y CIERRE DE OFICINAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO

Para reducir la presión sobre la red viaria, las administraciones públicas han acordado medidas extraordinarias como la implantación del teletrabajo en la Administración autonómica, insular y municipal, el cierre de oficinas de atención al público salvo para servicios esenciales y la suspensión de la actividad lectiva.

Las autoridades han recomendado también al empresariado privado que facilite la modalidad de teletrabajo a sus empleados para evitar situaciones de colapso en las carreteras de la isla.

Al respecto, Morales ha agradecido la implicación de todas las administraciones, entidades y profesionales que participan en la organización de este dispositivo.

Asimismo, la corporación insular ha recomendado limitar los desplazamientos interurbanos, especialmente por las autopistas GC-1 y GC-3, que registrarán cortes temporales vinculados al paso de la comitiva papal.

CORTES DINÁMICOS EN LA GC-1 Y LA GC-3

Por su parte, la Dirección General de Tráfico ha previsto cortes dinámicos en la GC-1, en sentido Las Palmas de Gran Canaria, entre las 12.00 y las 13.30 horas, así como en la GC-3, en dirección al Estadio de Gran Canaria, entre las 17.30 y las 18.30 horas.

Por ello, se aconseja a quienes se desplacen desde Telde, el sur y el sureste de la isla que realicen sus trayectos entre las 09.00 y las 12.00 horas o entre las 14.00 y las 16.30 horas para evitar las franjas de mayor intensidad circulatoria, además de llegar antes de las 14.00 horas a la capital.

SERVICIOS ESPECIALES DE GUAGUAS

En cuanto al transporte público, Guaguas Municipales habilitará servicios especiales de lanzadera con destino a Siete Palmas desde puntos estratégicos como el Auditorio Alfredo Kraus, el entorno de Santa Catalina y la zona de San Telmo.

Mientras, la compañía Global reforzará las principales conexiones interurbanas desde el norte, el sur y la zona centro de la isla mediante el aumento de frecuencias en líneas procedentes de Doctoral-Vecindario, Telde, Gáldar, Guía, Arucas, Teror y San Mateo.

Además, habilitará lanzaderas entre Arucas y Siete Palmas y dispondrá retenes para reforzar las líneas regulares con destino a San Telmo. A este dispositivo se sumarán las guaguas organizadas por parroquias y ayuntamientos para facilitar la asistencia a los actos previstos.

APARCAMIENTOS HABILITADOS EN SIETE PALMAS

Para aquellas personas que opten por desplazarse en vehículo privado, se han habilitado distintas zonas de estacionamiento con el objetivo de evitar la concentración de tráfico en las inmediaciones del Estadio de Gran Canaria.

Los aparcamientos más próximos al recinto, ubicados en el Centro Comercial Siete Palmas, Hipercor e Infecar, estarán reservados a vehículos previamente autorizados, con una ocupación mínima de cuatro personas y vinculados a asistentes registrados para la misa.

Finalmente, se han dispuesto áreas de estacionamiento complementarias en el Campus Universitario de Tafira, el Centro Comercial Alcampo, el Centro Comercial Las Terrazas, el Intercambiador de El Rincón, el entorno del Auditorio Alfredo Kraus y Arucas, todas ellas conectadas mediante servicios de lanzadera para facilitar el acceso a los actos programados.