Medio centenar de personas recuerdan en Tenerife a Arek, el joven desaparecido hace un año tras un golpe de mar

Medio centenar de personas recuerdan en La Guancha a Arek, el joven desaparecido hace un año tras un golpe de mar - ASOCIACIÓN CANARIAS1500KM DE COSTA

SANTA CRUZ DE TENERIFE 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de medio centenar de personas se han concentrado este domingo en la costa de La Guancha (Tenerife), en la piscina natural del Charco del Viento, en memoria de Arek, el joven polaco de 15 años desaparecido hace justo un año tras ser arrastrado por una gran ola, incidente en el que también se vio afectada su familia.

El acto, que contó con la presencia de los familiares del joven, que viajaron desde Polonia, fue organizado por la Asociación 'Canarias, 1500 km de Costa' con la colaboración del Ayuntamiento tinerfeño.

Según relata la Asociación, la familia de Arek dedicó unas palabras de agradecimiento, expresadas en polaco, a toda Canarias, al Gobierno regional y a los medios aéreos, marítimos y terrestres desplegados en su localización. Hicieron, además, una mención especial a la labor de los voluntarios que participaron en tres operativos posteriores, convocados públicamente por la asociación una vez que se desactivó la emergencia de búsqueda oficial.

En estas labores participaron más de 30 personas, entre ellos bomberos, policías nacionales y locales, miembros de la Guardia Civil, buceadores y apneístas, aunque el resultado fue negativo.

Con emoción y muestras de dolor, el acto se desarrolló en el mismo lugar donde desapareció el joven. Durante la ceremonia se descubrió una placa conmemorativa donada por la Asociación.