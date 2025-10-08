Mendi Tour vuelve a Santa Brígida (Gran Canaria) este viernes con 5 películas de montaña y lleno total

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El festival de cine de montaña y aventura Mendi vuelve a Santa Brígida (Gran Canaria) este viernes, 10 de octubre, con 5 películas y lleno total, dentro de la gira que suele hacer por toda España.

Por cuarto año y de la mano de Cima Gran Canaria, llega el Mendi Tour, el ciclo itinerante de cine de montaña, aventura y naturaleza del Mendi Film con una selección de las mejores películas de la última edición del BBK Mendi Film Bilbao-Bizkaia.

El encuentro comienza a las 20 horas y son cinco las cintas que se proyectarán en el Centro Cultural de la Villa de Santa Brígida: 'Always alive', 'Modo avión', 'The ice builders', 'L'età sperimentale' y 'Una mirada atrás. El arte de equipar'.

La cita la organiza la organización Cima Gran Canaria y está patrocinada por Ayuntamiento de Santa Brígida, colaborando además Fecamon, la ULPGC, Ternua y Europa Press.