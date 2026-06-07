Un menor de 8 años herido moderado tras ser atropellado por un turismo en Adeje (Tenerife)

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un menor de 8 años ha resultado herido de carácter moderado tras ser atropellado por un turismo en Adeje, en la isla de Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido a las 20.15 horas de este sábado, en la Avenida Barranco de Las Torres del citado municipio, lugar hasta el que se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que al llegar a la zona comprobó que el menor presentaba policontusiones de carácter moderado, por lo que fue trasladado en una ambulancia medicalizada al Hospital del Sur.

Asimismo el personal del SUC atendió a la conductora del vehículo, que rechazó ser trasladada a un centro sanitario. En el lugar del incidente también se personaron agentes de la Policía Local que realizaron el atestado correspondiente.