Una menor se precipita desde un edificio en Gáldar (Gran Canaria) y la Guardia Civil investiga las causas

Archivo - Helicóptero Medicalizado del Servicio de Urgencias Canario (SUC)
Archivo - Helicóptero Medicalizado del Servicio de Urgencias Canario (SUC) - CEDIDO/TWITTER @112CANARIAS - Archivo
Europa Press Islas Canarias
Publicado: miércoles, 5 noviembre 2025 18:40

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una menor de edad se ha precipitado este miércoles desde un edificio en el término municipal de Gáldar (Gran Canaria) y la Guardia Civil ha abierto una investigación.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes de la Benemérita, que agregan que la afectada, que fue trasladada en helicóptero medicalizado del Servicio de Urgencias Canario (SUC) hasta un centro hospitalario de la capital, se encuentra estable.

Por su parte, la Guardia Civil ha indicado que por el momento no ofrecerá más información, ya que se han iniciado las pesquisas necesarias para esclarecer las circunstancias en las que se produjo la caída.

