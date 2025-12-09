'Merkarte Navidad' reunirá las obras de 44 jóvenes artistas en el Centro de Arte La Recova (Tenerife)

Presentación de 'Merkarte Navidad' - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife, a través del área de Juventud, presentó este martes la nueva edición de 'Merkarte Navidad', que este año se celebrará en el Centro de Arte La Recova, en Santa Cruz de Tenerife.

El evento, en el que se podrán conocer y adquirir las obras de 44 jóvenes artistas de la isla, se desarrollará del 18 de diciembre de 2025 al 18 de enero de 2026.

El consejero insular de Juventud, Serafín Mesa, destacó durante la presentación que "Merkarte se ha convertido en un sello de identidad de Tenerife, un proyecto que acompaña y visibiliza a quienes están dando sus primeros pasos en el ámbito cultural".

Este año, dijo, "reforzamos nuestra apuesta con un espacio más accesible y visible, pensado para potenciar la venta y la difusión del talento local".

Mesa aseguró que "el Cabildo continuará impulsando acciones que permitan a la juventud desarrollarse profesionalmente, acceder a formación especializada y consolidar su presencia en el mercado cultural".

Tras recibir cerca de 70 solicitudes para participar en la convocatoria de este año, finalmente han sido seleccionadas 44 personas --34 mujeres y 10 hombres--, superando así la cifra de participantes de la edición anterior.

Estos artistas emergentes tendrán la oportunidad de exhibir su trabajo, acercando el arte joven al público durante la temporada navideña, recoge una nota del Cabildo.

El evento cuenta con la colaboración de la Fundación Insular para la Formación, el Empleo y el Desarrollo Empresarial (Fifede), adscrita al Cabildo de Tenerife, y del Organismo Autónomo de Cultura (OAC) del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, que cede el espacio de forma gratuita para la celebración de la muestra.

El concejal de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Santiago Díaz, expresó su satisfacción por "estrenar el Centro de Arte La Recova, después de las obras de rehabilitación, con una cita tan destacada como Merkarte Navidad, que permite seguir apoyando el talento joven del municipio y de la isla".

El concejal invitó además a la ciudadanía a "acercarse a la exposición durante estas fiestas para comprobar la calidad del trabajo de artistas emergentes locales, el mejor regalo para esta Navidad".

'Merkarte' forma parte de un programa integral del Cabildo que incluye exposiciones, actividades formativas y espacios de acompañamiento para artistas menores de 35 años.

Su objetivo principal es visibilizar, promocionar y empoderar a los jóvenes creadores, favoreciendo su inserción en el mercado laboral y su consolidación profesional.

Entre los objetivos específicos destaca impulsar la comercialización del arte joven, ofreciendo un entorno seguro y profesional donde puedan vender sus obras y conectar con nuevos públicos.

'Merkarte Navidad' podrá visitarse del 18 de diciembre al 18 de enero, en horario de 10.30 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.30 horas, de lunes a domingo, excepto festivos.

IMPACTO Y RESULTADOS

El programa 'Merkarte' ha consolidado su papel como plataforma estratégica para el talento artístico joven en Tenerife.

Entre 2022 y 2024, más de 100 artistas participaron en sus distintas acciones, logrando resultados tangibles en formación, visibilidad y comercialización de sus obras.

La última edición de 'Merkarte Navidad' recibió más de 1.190 visitantes y permitió la venta de 586 obras, impulsando la economía creativa juvenil.

Además, el programa ha fortalecido las redes de colaboración entre artistas e instituciones, ofreciendo herramientas clave para la profesionalización y proyección de los jóvenes creadores en el mercado cultural local.