Metsola valora la cooperación y la defensa de la democracia entre la UE y América Latina e insta a "ir aún más lejos"

15 October 2026, Belgium, Brussels: European Parliament President Roberta Metsola attends the European Council summit at the Europa building in Brussels. EU heads of state and government are discussing measures to strengthen the competitiveness of the Eur - Michael Kappeler/dpa

SANTA CRUZ DE TENERIFE 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Parlamento Europeo (PE), Roberta Metsola, ha valorado este miércoles la historia compartida de cooperación y defensa de la democracia de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EuroLat) creada hace 20 años y ha instado a sus representantes a "ir aún más lejos", especialmente en el desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA).

En un discurso por video mensaje con motivo de la inauguración de la asamblea que se celebra en Tenerife ha dicho que hay que estar "orgullosos" del trabajo realizado porque se ha "profundizado" en las líneas económicas de ambas regiones y se ha avanzado en "numerosas asociaciones de comercio".

"Hemos estado por la democracia, la libertad, los derechos humanos y la ley internacional, y hemos hecho un gran esfuerzo", ha comentado.

En ese sentido ha destacado que se ha hecho un "gran esfuerzo" en infraestructuras, transición digital y salud pública y ahora toca "formar el futuro de la Inteligencia Artificial en un modo democrático, innovador y centrado en la humanidad".

Asimismo ha comentado que se puede "mejorar" la cooperación en energía, materiales básicos críticos y transición climática y "hacer que las vidas de las personas en ambos lados del Atlántico sean un poco más fáciles, más justas, más seguras y más prósperas".

Ha destacado que ambas regiones siempre están "en los momentos difíciles" como los "desastres devastadores" o en el apoyo a Ucrania ante la invasión de Rusia.

"Nuestra fuerza viene de nuestros pueblos, de las relaciones humanas y de los valores compartidos que subvencionan esta relación, mi apelación a ustedes es continuar con nuestra cooperación, con el mismo compromiso, motivo y entusiasmo en los años que vienen", ha concluido.