Una miel de Florencio Gutiérrez de Tedera, de 'El Productor', gana la 'Gran Celdilla de Oro' de Canarias

SANTA CRUZ DE TENERIFE 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una miel de Florencio Gutiérrez de Tedera y envasada con la marca 'El Productor' ha resultado ganadora del 'Premio Gran Celdilla de Oro' a la mejor miel de Canarias 2025 con Denominación de origen Miel de Tenerife, en el XXIX Concurso Regional de Mieles, organizado por la Consejería de Sector Primario del Cabildo de Tenerife.

El otro premio máximo, 'Gran Celdilla de oro a la mejor miel del año en Canarias sin DOP', recayó en una miel de hinojo de El Sauzal producida por Benigno Díaz.

El consejero responsable del área, Valentín González, pone en valor "la gran calidad de las mieles que han participado en esta edición", haciendo énfasis en que se debe "reconocer el gran esfuerzo que realizan los apicultores, que han elaborado productos de calidad excelente, a pesar de las circunstancias adversas, marcas por las consecuencias que todavía arrastran del incendio del verano de 2023 y de la persistente sequía".

Han participado en el concurso un total de 52 mieles, procedentes de las islas de Tenerife, La Palma, El Hierro, La Gomera, Gran Canaria y Lanzarote, en las categorías de multifloral suave, media e intensa, agave, tajinaste, tedera, mielada y monoflorales varias.

El jurado ha valorado las mieles en el transcurso de una cata, en la que se han tenido en cuenta no solo el sabor, sino también la presentación de las muestras y la entrega de galardones se celebrará el próximo 29 noviembre en la Casa de la Miel.