Miranda asegura que "no hay motivos" para la censura en Granadilla y defiende "legitimidad" del PSOE recabada en urnas

SANTA CRUZ DE TENERIFE 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Granadilla de Abona (Tenerife), Jennifer Miranda (PSOE), ha defendido este miércoles en rueda de prensa que "nunca han existido motivos" para una censura a su gobierno, de forma que aquellos que se esgrimen en estos momentos "son inventados". Así, ha argumentado que si hay partido que que tiene "legitimidad" para estar al frente del municipio es el PSOE, "mayoritariamente elegido" por los granadilleros.

En rueda de prensa, después de que Coalición Canaria (CC), el concejal del PP, Antonio Rodríguez, y Vox hayan registrado este miércoles la moción de censura para desalojarla de la alcaldía, Miranda ha asegurado que, desde el Partido Socialista, se tiene la "certeza" de que la decisión adoptada este miércoles por esas formaciones "no tiene nada que ver" con problemas observados en la gestión pública y municipal.

"Los motivos son otros distintos. La mesa del pacto no se ha convocado ni una sola vez en un año y ocho meses", ha asegurado Miranda, que ha confesado que, desde el pasado lunes ha dejado de tener noticias de su compañero de gobierno, en referencia a Rodríguez (PP), y ha añadido que no ha sido testigo de "ninguna mala conversación, ninguna palabra más alta" ni "nada que hiciera sospechar una ruptura del acuerdo de gobierno".

"Es una moción de censura presentada por el mismo exalcalde, José Domingo Regalado (CC), que tuvo paralizada a Granadilla durante siete años, el mismo que ha accedido a la alcaldía tres veces, dos de ellas a través de una moción de censura, y ninguna de ellas habiendo ganado unas elecciones", ha deslizado Miranda, que ha defendido que "elección tras elección" ha sido el PSOE "el partido más votado en Granadilla de Abona, en las últimas obteniendo un resultado histórico".

En ese sentido, con "prácticamente mil votos más que en la convocatoria de 2019", ha añadido la alcaldesa granadillera que, "si hay quien tiene legitimidad para ser alcaldesa de Granadilla, es el Partido Socialista", ya que es la única formación que puede defender "el hecho de que es el partido mayoritariamente elegido por la gente en Granadilla".

Ha defendido que no haya motivos para la censura, subrayando la que ha sido su gestión hasta el momento, con el ejemplo en la misma aprobación de su presupuesto municipal sin "ningún voto en contra", ni "desde el gobierno, integrado por los dos concejales del Partido Popular y por los 11 del Partido Socialista", como por la extensión de "los únicos cinco concejales que decidieron acudir al pleno de los presupuestos".

"Ninguno de ellos, ni siquiera Coalición Canaria, votó en contra de un presupuesto que está a la altura de lo que Granadilla necesita y merece. En Granadilla no hay motivos para la censura, pero sí los hay en Santa Cruz. Sí los hay en Presidencia del gobierno, donde además ellos confiesan que rubrican el pacto", ha proseguido Miranda.

La alcaldesa de Granadilla de Arona ha achacado esta moción de censura a "el precio" que ahora deberá pagar el municipio por "tener un gobierno valiente, no bajar los brazos, defender a la gente honrada y humilde", que, ha dicho, es "la gente que vive aquí, en este municipio".

Por ello, ha repetido, en diversas ocasiones, que en el municipio granadillero "no haya motivos para la censura" porque, entre otros asuntos, se ha desarrollado una política municipal de vivienda "pionera" en las islas, no solamente "regulando el alquiler vacacional" sino también "culminando, prácticamente, la adquisición de vivienda pública para ponerla a disposición de gente humilde de este pueblo".

"El valor de la palabra dada tiene importancia, no solo en política, en la vida en general. Una persona sin palabra deja casi de ser persona, se deshumaniza. Por eso, públicamente, quiero darle las gracias Bianca Cerbán", ha comentado a la alcaldesa Jennifer Miranda a la edil del PP en Granadilla de Abona que no ha querido firmar la moción de censura que ha rubricado su partido porque "no hay motivos".

La alcadesa de Granadilla de Abona ha lamentando, por último, que para CC ya no hayan "líneas rojas", sino que estas sean "invisibles". "No sé si queda alguien en Canarias que todavía confíe en la palabra de quien traiciona a su pueblo, a su gente, a sus votantes y a su historia. Y lógicamente me estoy refiriendo al presidente del gobierno de Canarias, a Fernando Clavijo", ha aseverado en relación al pacto con Vox.

La moción de censura, que se debatirá dentro de diez días, está avalada por diez concejales de Granadilla, dos de Vox y el edil del PP, que hasta ahora forma parte del equipo de gobierno como segundo teniente de alcalde y encargado de las aéreas de Servicios Públicos Municipales y Transición Ecológica.

Si prospera, el nacionalista José Domingo Regalado recuperará el bastón de mando en el Ayuntamiento sureño al frente de un nuevo tripartito, un acuerdo que implica también la entrega del acta de dos concejales de CC por exigencia del PP.