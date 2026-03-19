A modalidad telemática las clases de este viernes en todos los centros educativos de Canarias por la borrasca

Archivo - Un niño con mochila entrando al colegio. - ALDEAS INFANTILES SOS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias extenderá a toda Canarias la suspensión de la actividad escolar presencial como medida preventiva y de seguridad ante los efectos de la borrasca 'Therese', que dejará fuertes lluvias, vientos y oleaje en las islas.

La medida prorroga y amplía la decisión ya tomada este miércoles, que permitió que hoy transcurrieran en modalidad telemática las clases para los centros educativos de La Palma, La Gomera, Tenerife, El Hierro y La Graciosa, según recuerda el departamento en una nota.

En cuanto a la actividad lectiva no presencial, la jornada ha transcurrido "con normalidad". De este modo, según la Consejería, las conexiones del alumnado y profesorado a través de las diferentes plataformas proporcionadas por la Consejería se han desarrollado sin incidencias relevantes, permitiendo que los estudiantes de las islas afectadas hayan realizado su actividad durante la jornada.

Por su parte, en cuanto a las infraestructuras educativas, la incidencia más destacada se ha producido en el Instituto de Educación Secundaria (IES) Cruz Santa de Los Realejos, en Tenerife, donde ha sido necesaria la intervención del cuerpo de bomberos para afianzar el techado del pabellón y así evitar el riesgo de caída. En el resto de centros, la jornada ha transcurrido con relativa tranquilidad.

La Consejería recuerda que en la tarde de este jueves queda suspendida la modalidad presencial en la isla de Gran Canaria, mientras que durante toda la jornada del viernes la actividad lectiva pasa a ser en modalidad no presencial en todo el archipiélago.

Además, se recuerda a los equipos directivos de los centros educativos la conveniencia de adoptar medidas preventivas básicas tales como revisar las canaletas y vías de desagüe de agua, manteniéndolas libres de elementos que puedan obstruirlas, y revisar elementos susceptibles de ser afectados por el viento.

Asimismo, se recomienda a toda la comunidad educativa permanecer atenta a las actualizaciones que se emitan a través de los canales oficiales del Gobierno de Canarias, así como a las indicaciones de la Dirección General de Emergencias y de Protección Civil.