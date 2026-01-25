Modificaciones en el servicio de línea 1 y 2 del Tranvía de Tenerife por labores de mantenimiento desde el 31 de enero

Archivo - Tranvía de Tenerife - TRANVÍA DE TENERIFE - METROPOLITANO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

Metrotenerife ha informado que entre el sábado 31 de enero y el lunes 2 de febrero se llevarán a cabo labores de mantenimiento en la plataforma tranviaria que obligarán a alterar la operativa de la red.

Asimismo, esos días, los tranvías solo circularán en la Línea 1 entre las paradas de Intercambiador y Chimisay, con un servicio alternativo de guaguas entre las paradas de Chimisay y La Trinidad. Por su parte, la Línea 2 así como el servicio nocturno de la Línea 1 no estarán operativos, según informa la empresa pública en una nota.

Esta intervención se ha programado coincidiendo con el puente festivo para aprovechar el descenso de la actividad en el área metropolitana, minimizando el impacto sobre los pasajeros habituales.

La actuación a realizar, explica Metrotenerife, consistirá en la adecuación de zonas de la plataforma tranviaria para el posterior cambio y reposición de los carriles ferroviarios en diferentes tramos de vía (túneles de Taco, Hospital y Padre Anchieta), todo ello dentro del plan de mantenimiento preventivo de Metrotenerife.

Los trabajos requerirán de una actuación técnica continuada sobre el carril, lo que imposibilitará la operación habitual de los tranvías durante el tiempo de ejecución, desde las 07:00 horas del sábado y hasta las 24:00 horas del lunes.

SERVICIO ALTERNATIVO

Con el objetivo de garantizar la movilidad de usuarios del tranvía, Titsa coordinará un servicio de guaguas que cubrirá el recorrido de la Línea 1 entre las paradas Chimisay y La Trinidad, parando en las proximidades de cada una de las estaciones afectadas.

Por su parte, la finalización de los trabajos está prevista para la noche del lunes 2, lo que permitirá que el martes 3 de febrero el servicio de tranvía se restablezca con plena normalidad.