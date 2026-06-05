Mogán (Gran Canaria) critica que Sánchez asista al acto del Papa en el Muelle de Arguineguín: "No merece venir"

Archivo - Inmigrantes desalojados del muelle de Arguineguín parten en autobuses para la delegación del Gobierno en Las Palmas de Gran Canaria, en un dispositivo de seguridad dirigido por la Policía Nacional, a 17 de noviembre de 2020. Unos 200 migrantes d - Europa Press - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Mogán (Gran Canaria), Onalia Bueno, ha criticado la asistencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al acto que el Papa León XIV llevará a cabo el 11 de junio en el muelle de Arguineguín al considerar que "no mostró en su día ningún tipo de interés" durante la crisis migratoria de 2020 pese a que la migración es una competencia estatal. "No merece venir", observó.

La regidora ha reaccionado así al anuncio de Moncloa que informaba que Sánchez acompañará al Pontífice durante el encuentro que éste mantendrá en la isla con migrantes, ONGs y entidades que los atienden para visibilizar el drama migratorio.

En declaraciones a Cuatro recogidas por Europa Press, Bueno ha señalado que durante aquella crisis migratoria solicitó la presencia y el auxilio del Estado en el muelle, donde, según ha recordado, llegaron a permanecer más de 3.600 personas hacinadas.

También ha reprochado al Gobierno central que no actuara hasta que el Ayuntamiento de Mogán, en el sur de Gran Canaria, "dio un golpe en la mesa" habilitando guaguas para trasladar la situación y a los migrantes a la Delegación del Gobierno, ubicada en Las Palmas de Gran Canaria.

Con todo, la alcaldesa ha asegurado que la noticia de la visita del presidente ha sido recibida "de aquella manera" por los vecinos de Mogán y de Gran Canaria.

En este punto, Bueno entendió que el presidente "no merece venir" ahora a un lugar en el que, sostiene, "nada hicieron" cuando la situación dependía directamente del Estado.