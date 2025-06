Monzón avanza la contratación de 12 médicos para reforzar las Urgencias del HUC (Tenerife)

SANTA CRUZ DE TENERIFE 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón, ha anunciado este martes la contratación de una docena de médicos para reforzar el servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Canarias (HUC).

En respuesta a una pregunta del Grupo Socialista en la sesión de control ha reprochado al 'Pacto de las Flores' que no tomó medidas en la pasada legislatura y por eso, desde el pasado mes de noviembre se puso en marcha un "plan de acción" ante los "problemas de espacio físico, personal y organizativo que no se pudieron resolver en su momento".

Monzón ha invitado a la diputada Tamara Raya a visitar el HUC y no "leer tanta prensa" dado que el plan de trabajo, que ya va por su ecuador, "arroja muchísimos datos más positivos", al tiempo que he acusado de "hacer política de la sanidad", una cuestión que le parece "muy fea" porque se asusta a la población. "Pero cada cual con su tema", ha señalado.

Así, aparte de la próxima llegada de una docena de médicos, ha comentado que desde febrero se han incorporado otros 14, que el personal "supera los ratios" del resto de los hospitales, también en turno de noche, y se han realizado cambios en el modelo de gestión con la creación de cinco unidades y el nombramiento de la nueva jefa de servicio.

Igualmente ha indicado que se han realizado cambios a nivel organizativo del área de triaje y de transferencia de pacientes desde las ambulancias, cambios en la historia clínica y pantallas que informan de la evolución de los pacientes en tiempo real.

La consejera ha detallado también que se han realizado obras de las salas de espera de pruebas diagnósticas y una nueva área de psiquiatría y está prevista la creación de nuevas áreas de pediatría, reanimación y traumatología de urgencias, la mejora de la atención al usuario y una unidad de corta distancia de 50 pacientes.

"Muchísimo más de lo que ustedes pudieron hacer en cuatro años", ha espetado a los socialistas.

Raya ha cargado contra el "caos" del servicio de Urgencias con personas que llevan "horas de espera" para ser atendidas, lo mismo que ocurre con las ambulancias o pacientes bloqueados en un centro de salud para ser derivados.

Ha advertido también de que hay pruebas diagnósticas "que se pierden", personal sanitario que "no quiere trabajar" en Urgencias o centros de salud que no pueden ejercer la atención primaria porque el HUC "está desbordado". "Hay pacientes que no solo están perdiendo la paciencia, sino que también están perdiendo la salud", ha afirmado.

Según Raya, en el HUC se vive un "drama que no tiene parangón ni en las peores situaciones que se vivieron en la pandemia, ni siquiera en los picos de gripe de los últimos años".

Así, ha ironizado con que el gerente, Adasat Goya, "debe de haber descubierto que es mucho más fácil gestionar una terminal de contenedores que las emergencias de un hospital de primer nivel" por lo que ha pedido a Monzón que tome decisiones o al final será "la responsable", lo mismo que el presidente del Gobierno, Fernando Clavijo.