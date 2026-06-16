Monzón avanza la contratación de cinco neurólogos en Canarias y reduce a "casos aislados" la fuga de profesionales

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón, ha adelantado este martes que se va a contratar a cinco de los neurólogos que han acabado su formación como MIR en las islas, concretamente en los hospitales de La Palma, La Candelaria, Doctor Negrín y HUC.

En respuesta a una pregunta del Grupo Popular en comisión parlamentaria ha destacado que la atención neurológica que se da a los pacientes es "adecuada, avanzada y de calidad" y ha reducido a "casos aislados" la marcha de profesionales del SCS.

Ha resaltado que la plantilla actual es de 112 neurólogos y defendido el trabajo del "tratamiento integrado de diferentes patologías", caso de la oxígenoterapia para la cefalea de racimo, la actualización de estrategias para enfermedades neurodegenerativas y el código ictus o la terapia biológica en el plan terapéutico de enfermedades como esclerosis múltiple, ELA o Alzheimer.

Igualmente ha dicho que se trabaja en el desarrollo de la inteligencia artificial, la telemedicina y la incorporación de terapia personalizada, avances que requieren de una ampliación de la plantilla --desde 2024 la plantilla de neurólogos ha aumentado en 24 personas--.

El año pasado los neurólogos canarios atendieron unas 100.000 consultas y en los cuatro primeros meses del año, casi 34.000, además de un millar de altas hospitalarias.

Ha defendido también las mejoras en distintos hospitales como una unidad específica de ictus y un programa de rehabilitación del paciente con daño neurológico en el HUC, un nuevo TAC y resonancias magnéticas tanto en el Hospital del Sur como en La Candelaria, un circuito asistencial de ictus isquémico agudo en el Doctor Negrín y la creación de nuevas consultas en el Hospital Insular Materno Infantil gracias a la incorporación de cinco nuevos especialistas desde 2024.

Igualmente el Hospital Materno Infantil ha adquirido equipamiento como monitores de alta telemetría para la unidad de ictus, un ecógrafo de alta gama para estudios transcraneales y también equipos polisomnográficos con inteligencia artificial integrada.

La consejera ha dicho que también se ha implementado una unidad de psiconeurogeriatría con la incorporación de dos neuropsicólogos y dos terapeutas ocupacionales.

"AGOTADOS", CON MÁS DE SEIS GUARDIAS AL MES

Jacob Qadri (PP) ha relatado que los neurólogos canarios se sienten "agotados", con jornadas laborales que superan las 60 horas semanales y "seis, siete, incluso ocho guardias al mes de 24 horas", lo que supone una "sobrecarga difícil de sostener" pues se suma a consultas, hospitalización y urgencias.

Ha insistido en que hay "falta de motivación" y "falta de ilusión por ir a trabajar" y ha puesto sobre la mesa el caso concreto de un profesional que se desvincula de la sanidad "y va a comenzar a dar clases". "Algo no está funcionando bien o hay cosas por lo menos que mejorar", ha agregado.

Qadri no ha obviado tampoco la "temporalidad" que afecta a los neurólogos ya que "el 90%" no dispone de plaza fija lo que hace "difícil retener y atraer especialistas con estas condiciones", resaltando, por ejemplo, que la unidad de cefaleas del Materno Infantil solo dispone de un neurólogo.

En ese sentido ha comentado que también denuncian la ausencia de personal de enfermería especializado, falta de recursos o falta de espacios adecuados lo que se traduce en "falta de motivación, agotamiento físico y mental".

De hecho, ha indicado que el 'síndrome del bornout' afectaba al 49 por ciento de los neurólogos en 2019 y el año pasado ya había subido al 69 por ciento.

"Estamos hablando de unas cifras alarmantes, siete de cada diez profesionales se encuentran en un desgaste laboral bastante acusado, y sabemos, consejera, que al final quien paga también las consecuencias de esto son los pacientes", ha espetado a Monzón.

El diputado popular ha puesto también el foco en el Gobierno central que "tiene que entender" que Canarias es un "territorio disperso, alejado, y que es muy difícil retener o atraer a estos profesionales" y ahora mismo no se compite en "igualdad de condiciones" con otras comunidades autónomas.

"Si no actuamos ahora, dentro de unos años el problema va a ser mucho más grave", ha agregado.