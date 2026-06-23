Monzón constata avances "muy positivos" en las Urgencias del HUC y el PSOE le reprocha "parches" y "desorden"

Archivo - La consejera de Sanidad, Esther Monzón, en el Pleno del Parlamento de Canarias - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón, ha dicho este martes que se empiezan a ver resultados "muy positivos" en la aplicación del plan de choque de las Urgencias del HUC 2024-2026 mientras que el diputado Miguel Ángel Pérez del Pino (PSOE) le ha afeado que en la gestión hay "parches" y "desorden".

En la sesión de control del Pleno del Parlamento ha comentado que se está acometiendo una reforma "integral" el servicio de Urgencias basado en organización, gestión, recursos humanos e infraestructura y ha cuestionado al PSOE que no hizo "absolutamente nada" en la pasada legislatura, cuando las camas se agolpaban en los pasillos.

Ante esa "situación catastrófica", ha señalado, el Gobierno actual ha puesto en marcha un plan de acción para solucionar estos "problemas lastrados" y que se inició con la creación de un área de urgencias psiquiátricas, diferenciada de las urgencias generales, obras en el área de admisión y de atención de ayuda al usuario y puesta en marcha de una unidad de corta estancia que cuenta ya con 22 camas y otra de pacientes de alta complejidad.

Ha comentado también el "impulso continuado" de la hospitalización a domicilio, que cuenta ya con 32 camas, y la preparación de la licitación para las nuevas áreas de pediatría, urgencia, traumatología y reanimación.

En cuanto a los recursos humanos ha señalado que la plantilla del servicio de Urgencias se ha incrementado un 22% desde 2024 lo que hace que en cada jornada de guardia haya un total de 67 médicos.

"Vieron pasar todos estos problemas, y eso sí que es falta de gestión. Nosotros gestionamos y por eso usted lo critica", ha espetado a Pérez del Pino, al tiempo que ha resaltado que el HUC ha quedado en el puesto 33, de un total de 100, en el Monitor de Reputación Sanitaria.

Pérez del Pino ha comentado que la consejera "está más perdida que Wally" pues todo lo que ocurre en la sanidad canaria se debe a su "incapacidad política, permanente improvisación" y su "maldita manía de intentar esconder bajo un falso perfil de esfuerzo todos los desastres".

"MENTIRA TRAS MENTIRA"

Ha censurado que "no se planifica con criterios serios, con rigor y con seriedad" al tiempo que se gobierna con "mentira tras mentira" pues tanto CC como PP "han actuado de espaldas a los profesionales, sin escuchar a los que conocen realmente el funcionamiento de los servicios y sin construir acuerdos estables con los agentes sociales".

Ha acusado a la consejera de estar "tapando la verdad" de lo que pasa en el Servicio Canario de Salud en los últimos tres años, con una "preocupante incapacidad" para anticiparse a los "verdaderos problemas" que tiene la sanidad canaria en hospitales y centros de salud.

A su juicio, el resumen de gestión de Monzón es "más presión asistencial, más listas de espera, más sobrecargas en urgencias, más precariedad laboral, peor atención a los pacientes canarios y más frustración de los trabajadores".

Pérez del Pino ha sealado que "el problema de Canarias nunca ha sido ni la ministra, ni el Estatuto Marco" sino su "falta de voluntad" y liderazgo y la escasa capacidad de resolución y gestión de los problemas de la sanidad canaria.

Asimismo ha dicho que mientras el Gobierno canario "debilita intencionalmente la sanidad pública", los conciertos sanitarios privados han crecido un 54,4% en los dos útimos años hasta alcanzar los 346 millones de euros en el año 2025.

"Ustedes destrozan todo lo que tocan", ha destacado, al tiempo que ha instado al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, a asumir en "primera persona" la negociación con los sindicatos para acabar con la huelga médica autonómica.