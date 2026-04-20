Morales califica de "injusta y desproporcionada" la decisión del TSJC que anula el PIO de Gran Canaria

Archivo - El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales - CABILDO DE GRAN CANARIA - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha señalado este lunes que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que ha declarado nulo el Plan Insular de Ordenación (PIO) supone una decisión "injusta, errónea, desproporcionada y superficial que arremete directamente contra el desarrollo social y económico" de la isla.

Además, agregó Morales tras la revisión detallada del fallo, es "un atentado contra la potestad planificadora de los cabildos", según ha informado el Cabildo grancanario en nota de prensa.

La Sala, en atención a un recurso, declara la nulidad del instrumento de ordenación con el "único argumento", apuntó, de que se tramitó para "adaptarse a una normativa regional que, en el momento de su aprobación definitiva, ya había sido derogada", en concreto la Ley 4/2017 de Ordenación del Territorio y Espacios Naturales de Canarias.

Así Morales expone que "es absolutamente incierto" que la Ley de Directrices "esté derogada". Añadió que "eso es falso, como es falso que eso vacíe de contenido al PIO, dado que siguen en vigor las 30 directrices turísticas y dos en suelo rústico, además de distintas leyes ambientales, urbanísticas y sectoriales".

Asimismo expuso que la propia Administración Autonómica establece el derecho de opción a continuar con arreglo a la legislación anterior," o no" y que "solo se suprimiría lo que fuera contra la Ley 4/2017", incidiendo en que en este contexto "no hay absolutamente nada que la contradiga".

"No estamos ante la vulneración de ninguna norma y es increíble que no podamos recurrir o debatir esta sentencia. Desde luego, vamos a acudir al Supremo y al TSJC en casación, así como al Tribunal Constitucional, sin ninguna duda, y analizaremos la viabilidad de acudir a los tribunales europeos", concluyó.