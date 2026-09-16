Un motorista en estado crítico tras ser localizado herido en una calle de Las Palmas de Gran Canaria

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un motorista se encuentra en estado crítico tras ser localizado herido en la calzada de la calle Isla de La Graciosa, en Las Palmas de Gran Canaria, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido sobre las 19.08 horas y hasta el lugar se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que, a su llegada, comprobó que el afectado presentaba inicialmente politraumatismos de carácter grave. Posteriormente, una vez estabilizado, fue trasladado en ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

Asimismo en el lugar del incidente se personaron agentes de la Policía Local, que escoltaron la ambulancia durante el traslado del afectado al centro hospitalario y realizaron el atestado correspondiente.