Un motorista fallece tras colisionar con un turismo en Tejeda (Gran Canaria)

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC) - 1-1-2 CANARIAS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de 40 años ha fallecido en las horas centrales de este sábado tras verse implicado en una colisión con un turismo en el punto kilométrico 4,5 de la carretera GC-60, en el municipio de Tejeda (Gran Canaria).

Hasta el lugar acudió el Servicio de Urgencias Canario (SUC), cuyo personal tan sólo pudo confirmar la muerte del hombre debido a la gravedad de las lesiones que sufrió, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112.

Mientras, la Guardia Civil se hizo a cargo de la custodia del cuerpo hasta la llegada de la autoridad judicial y realizó la instrucción de las diligencias correspondientes.

Por último, operarios del Servicio de Conservación de Carreteras realizaron labores de limpieza de la calzada tras el accidente.