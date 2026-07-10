Un motorista herido de carácter moderado al sufrir una caída en Los Realejos (Tenerife)

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un motorista, de 40 años, ha resultado herido de carácter moderado tras sufrir una caída en la calle Los Barros de Los Realejos, en la isla de Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido en la tarde de este jueves y hasta la zona se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que, al llegar al lugar, comprobó que el afectado presentaba inicialmente lesiones de carácter moderado, salvo complicaciones, por lo que ha sido trasladado en ambulancia al Hospital Universitario Hospiten Bellevue.

En la zona también se personaron agentes de la Policía Local que realizaron el atestado correspondiente.