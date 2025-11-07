Un motorista herido de gravedad al colisionar con un turismo cerca de El Sebadal, en Las Palmas de Gran Canaria

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un motorista, de 40 años, se encuentra en estado grave tras colisionar con un turismo en la Avenida Marítima, en las inmediaciones de El Sebadal, en Las Palmas de Gran Canaria, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido en la tarde de este jueves y hasta el lugar se desplazó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que comprobó que el afectado presentaba, inicialmente, diferentes traumatismos de carácter grave, por lo que fue trasladado en ambulancia al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

En el lugar del incidente también se personaron agentes de la Policía Local, que realizaron el atestado correspondiente.