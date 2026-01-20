Un motorista herido de gravedad al colisionar con un turismo en Las Palmas de Gran Canaria

Archivo - Cecoes 112 - CECOES 112 - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un motorista, de 25 años, ha resultado herido de carácter grave en una colisión con un turismo en la calle Canalejas, en Las Palmas de Gran Canaria, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido en la tarde de este lunes y hasta el lugar se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que comprobó que el afectado presentaba policontusiones de carácter grave, por lo que fue trasladado en una ambulancia sanitarizada hasta el Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.

En el lugar del incidente también se personaron agentes de la Policía Local, que se encargó de realizar el atestado correspondiente.