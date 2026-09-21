Un motorista herido moderado al colisionar con un turismo en Adeje (Tenerife)

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un motorista, de 28 años, ha resultado herido de carácter moderado en un accidente de tráfico tras colisionar con un turismo en la Avenida Los Acantilados de Adeje (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

El accidente de tráfico se ha producido a las 23.13 horas de este domingo y hasta la zona se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que presentaba diferentes traumatismos de carácter moderado, salvo complicaciones, por lo que fue trasladado en la ambulancia al Hospital del Sur.

En el lugar del incidente también se personaron agentes de la Policía Local, cuyos agentes regularon el tráfico en la zona y realizaron el atestado correspondiente.