Un motorista herido moderado al colisionar con un turismo en la TF-1, a su paso por Arona (Tenerife)

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un motorista, de 47 años, ha resultado herido de carácter moderado al colisionar con un turismo en la TF-1, en sentido sur, a su paso por el municipio de Arona (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

El accidente se ha producido a las 00.47 horas en el citado lugar, hasta donde se ha trasladado personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que comprobaron que el afectado presentaba policontusiones de carácter moderado, salvo complicaciones, por lo que fue trasladado en ambulancia al Hospital Universitario Hospiten Sur.

En el lugar del accidente también se personaron agentes de la Guardia Civil que regularon el tráfico en la zona y realizaron el atestado correspondiente.