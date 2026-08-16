Un motorista muere tras chocar con un turismo en la Carretera de Tejina (Tenerife)

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC) - 1-1-2 CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de 41 años murió pasadas las 23.00 horas de este sábado al chocar con un turismo en la Carretera de Tejina, en concreto a su paso por Valle Guerra y municipio de La Laguna (Tenerife).

Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112, hasta el lugar acudió el Servicio de Urgencias Canario (SUC), cuyo personal tan sólo pudo confirmar a su llegada el fallecimiento del hombre debido a las lesiones sufridas a consecuencia del impacto.

Por su parte, agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional se hicieron cargo de instruir las diligencias correspondientes.