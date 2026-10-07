El movimiento por el derecho a la vivienda acampa en Arrecife (Lanzarote) ante la situación habitacional de la isla

Acampada por la vivienda en Arrecife (Lanzarote) - MOVIMIENTO POR EL DERECHO A LA VIVIENDA

ARRECIFE (LANZAROTE), 7 (EUROPA PRESS)

El movimiento por el derecho a la vivienda ha instalado una acampada abierta a la participación ciudadana en el parque José Ramírez Cerdá de Arrecife (Lanzarote) como "espacio de reunión y organización ante la situación habitacional de la isla".

Esta acción, según ha explicado el movimiento en un comunicado, se produce tras una concentración, una manifestación por el derecho a la vivienda y dos sesiones asamblearias en las que se organizaron distintos grupos de trabajo, creando la comisión La Casa de Todos y Todas, destinada a coordinar reuniones y acciones relacionadas con el acceso a la vivienda y la precariedad.

Según sus organizadores, el espacio acogerá reuniones diarias, asambleas y grupos de trabajo para coordinar las actividades del movimiento y promover la participación ciudadana.

En cuanto a los principales problemas que señalan los participantes se encuentra el aumento de los precios de la vivienda, las dificultades para acceder a alquileres asequibles, la especulación inmobiliaria y las situaciones de hacinamiento y de desahucios, ya que consideran que estas circunstancias "dificultan la emancipación y el acceso" a una vivienda estable en Lanzarote y todo el país.

La próxima asamblea se celebrará el 7 de octubre, a las 20.00 horas, y en esta ocasión abordará las diferentes acciones y líneas de trabajo del movimiento porque, subrayan, "la vivienda no puede seguir siendo un privilegio. Es un derecho".