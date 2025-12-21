Moya (Gran Canaria) elabora un turrón de chocolate solidario de 200 metros en beneficio de los enfermos de Alzhéimer

Moya (Gran Canaria) elabora un turrón de chocolate solidario de 200 metros - CEDIDO POR AYUNTAMIENTO DE MOYA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El municipio de Mogán (Gran Canaria) elaboró durante la jornada de ayer sábado un turrón de chocolate de 200 metros de largo gracias al impulso del Ayuntamiento en colaboración con Tirma, el cocinero Aridane Rivero, el pastelero Yeray Reyes y el CIFP Felo Monzón Grau Bassas.

De esta manera, todas las personas que participaron en la degustación realizaron una aportación simbólica de un euro, cuya recaudación se destinó de forma íntegra a la Asociación de Familiares de Alzhéimer (AFA) Tabaiba Moya, que trabaja con el objetivo de mejorar la calidad de vida tanto de los enfermos como de sus familias.

Así lo ha informado el Consistorio, que agrega que para la elaboración del turrón situado en las calles Magistral Marrero y Miguel Hernández, se emplearon un total de 240 kilos de chocolate, 70 kilos de praliné de avellana y 80 kilos de relleno de ambrosías Tirma.

Además, se hicieron dos metros de turrón sin gluten y sin frutos secos para que todos pudieran disfrutar y endulzarse la tarde.

El turrón solidario contó con el trabajo 60 sesenta personas, incluyendo a las pastelerías del municipio de La Dama del Pan, Bizcochos de Moya Doramas, Panadería Fermín Suárez Santana y Tartería Ca'Mi Suegra.

Por su parte, el alcalde, Raúl Afonso, comentó que se trata de una iniciativa "que muestra y demuestra el compromiso solidario de nuestro municipio demostrando que una iniciativa gastronómica se ha convertido en una acción de apoyo real a quienes más lo necesitan".

"La colaboración entre el Ayuntamiento, Tirma, profesionales del sector como Aridane y Yeray Reyes, así como el CIFP Felo Monzón Grau Bassas ha sido clave para que este evento se haya convertido en todo un éxito", señaló.