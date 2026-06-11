Mucha emoción y energía en la espera de León XIV a las puertas del Pérez Galdós, en Las Palmas de Gran Canaria

Teatro Pérez Galdós, en Las Palmas de Gran Canaria, a la espera de la llegada del Papa - EUROPA PRESS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Mucha emoción y energía es lo que están viviendo los ciudadanos que ya esperan al Papa León XIV a las puertas del Teatro Pérez Galdós, donde la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, le hará entrega de las llaves de la ciudad en el mediodía de este jueves, 11 de junio.

Los ciudadanos, muchos residentes en Canarias pero naturales de Venezuela, República Dominicana o procedentes del sur de la península, aseguran haberse levantado muy temprano para coger sitio y poder ver de cerca al Santo Padre.

Desde aquí partirá, además, el paseo en papamóvil del Sumo Pontífice, que durará unos 30 minutos aproximadamente y que le llevará hasta la catedral de Las Palmas, donde tomará parte de un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes de pastoral de las islas.

A la espera de que llegue el Papa a la capital grancanaria, la Cofradía Nazareno de Vegueta ha ambientado la espera en la zona del Teatro Pérez Galdós, que al grito de lemas como "esta es la juventud del Papa" y entonando canciones han animado al público que se ha congregado para ver a León XIV.

Entre los asistentes, una ciudadana venezolana aseguraba estar con "mucha emoción" y con una "energía brutal", que espera que con la bendición del Papa su "tierra querida" sea "libre".

Asimismo gente joven también en primera fila decían haber llegado temprano para poder ver de cerca a León XIV, a su lado desde Badajoz venía un grupo, que ha estado también en Madrid con el Papa, y afirmaban sentirse "muy contentos, emocionadísimos".

Han querido también agradecer al Papa este viaje para todo el pueblo español y la encíclica escrita.