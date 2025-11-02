Muere ahogado un hombre de 37 años y se busca a otro desaparecido en la costa de Lanzarote

Archivo - Ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC), del 112 Canarias - 112 CANARIAS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 37 años ha muerto ahogado este domingo en la playa de Famara, en el municipio de Teguise (Lanzarote). Asimismo, se busca a otro varón desaparecido, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2 del Gobierno de Canarias.

El suceso ha tenido lugar en torno a la s16.09 horas de la tarde de hoy, cuando el Cecoes recibía varias alertas sobre el rescate de una persona del agua, en parada cardiorrespiratoria, por socorristas de la playa, que iniciaron las maniobras de reanimación. Además, un acompañante del afectado, que salió del mar por sus medios ileso, informó de la desaparición de un tercer hombre en el agua.

El 112 activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios. El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) continuó con las maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas de la víctima sin obtener resultado, por lo que confirmó su fallecimiento.

En concreto, han intervenido un helicóptero medicalizado, una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico del SUC. Así como el servicio de salvamento en playas; el Consorcio de Seguridad, Emergencias, Salvamento, Prevención y Extinción de Incendios de Lanzarote; y un helicóptero de rescate del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias.

Este último --junto con Salvamento Marítimo, Guardia Civil, Policía Local, bomberos de Lanzarote y Emerlan-- han intervenido en el dispositivo de búsqueda por tierra, mar y aire.