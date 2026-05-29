Muere un bañista tras ser rescatado en helicóptero en La Oliva (Fuerteventura)

Archivo - Helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias - 1-1-2 CANARIAS - Archivo

PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA), 29 (EUROPA PRESS)

Un hombre ha muerto este jueves por la tarde tras ser rescatado por los servicios de emergencias del mar en la Playa de La Escalera, en el municipio de La Oliva, ha informado el área de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) ha recibido a las 17.20 horas una alerta en la que se informaba que dos personas se encontraban en apuros en el mar.

Una de ellas ha logrado salir del agua y, tras ser asistida por el personal del Servicio de Urgencias Canarios (SUC), ha rechazado su traslado un centro sanitario.

El segundo bañista ha tenido que ser rescatado con un helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento del Gobierno de Canarias (GES), que al comprobar que se encontraba en parada cardiorrespiratoria, le ha practicado maniobras de reanimación mientras lo trasladaban a una zona cercana.

Una vez en tierra, el personal del SUC --desplazado al lugar en una ambulancia y un helicóptero medicalizado-- y del consultorio local han continuado practicando maniobras de reanimación sin obtener resultado y han confirmado su fallecimiento.

Los efectivos del Servicio de Salvamento en Playas y Protección Civil han colaborado en la atención al afectado. Por su parte, la Policía Local y los Bomberos han intervenido en el dispositivo desplegado en la zona. La Guardia Civil instruye las diligencias correspondientes.