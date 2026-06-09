Muere un hombre en una colisión frontal entre dos turismos en la TF-16, a su paso por La Laguna (Tenerife)

Recursos sanitarios en un accidente de tráfico en la TF-16, a su paso por La Laguna (Tenerife) - 112 CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, de 60 años, ha fallecido en una colisión frontal entre dos vehículos la carretera TF-16, en la zona de Tejina, a su paso por el municipio de San Cristóbal de La Laguna (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido a las 23.36 horas de este lunes y hasta la zona se trasladaron efectivos de bomberos de Tenerife que aseguraron los vehículos accidentados y liberaron a dos personas del interior de los habitáculos.

Seguidamente efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió a los dos afectados, comprobando que el hombre estaba en parada cardiorrespiratoria, por lo que le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar básicas y avanzadas pero no obtuvieron resultado, por lo que solo pudieron confirmar su fallecimiento.

Asimismo el personal del SUC atendió a un mujer, de 58 años, que en el momento inicial de la asistencia presentaba intoxicación y lesiones de carácter moderado, salvo complicaciones, por lo que fue trasladada en ambulancia al Hospital Universitario de Canarias.

En el lugar del incidente también se personaron agentes de la Policía Local, que colaboró con el resto de los recursos de emergencias y realizó el atestado correspondiente.