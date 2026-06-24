Una mujer da a luz en su casa en Los Realejos (Tenerife) con apoyo del equipo de una ambulancia del SUC

Parto de una mujer en su casa en Los Realejos, asistido por una ambulancia del SUC - 112 CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El equipo sanitario de una ambulancia medicalizada del Servicio de Urgencias Canario (SUC), dependiente de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, intervino recientemente en un parto extrahospitalario en una vivienda del municipio de Los Realejos, en la isla de Tenerife.

La sala de emergencias recibió de madrugada una alerta en la que se informaba de que una mujer había dado a luz en su domicilio.

Así, el coordinador sanitario del SUC durante la conversación con el padre, que actuó como alertante, realizó una valoración telefónica inicial tanto de la madre como del recién nacido y le dio indicaciones de cómo actuar durante los primeros momentos posteriores al nacimiento, recoge una nota del 112.

De esta forma pudo confirmar que ambos se encontraban en buen estado y activó una ambulancia de soporte vital avanzado que se desplazó a la vivienda para realizar una valoración in situ y prestarles la asistencia necesaria antes de su traslado al hospital.

A su llegada al domicilio, el equipo sanitario formado por un médico, una enfermera y un técnico en emergencias sanitarias, llevó a cabo la valoración clínica de la madre y del recién nacido y, tras comprobar que ambos se encontraban estables, se procedió a completar la fase de alumbramiento, produciéndose la expulsión de la placenta sin incidencias.

A continuación, y bajo la supervisión de la dotación sanitaria, el padre pudo participar activamente en el proceso realizando el corte del cordón umbilical una vez finalizado el alumbramiento.

Una vez concluida la asistencia y tras confirmar el adecuado estado clínico de madre e hijo, el personal de la ambulancia preparó el traslado de ambos siguiendo los protocolos específicos establecidos para este tipo de pacientes.

De forma paralela, desde la sala de emergencias, los coordinadores sanitarios se pusieron en contacto con el servicio de Obstetricia, Matronas y Ginecología del hospital de referencia para garantizar la continuidad asistencial.

Tanto la madre como el recién nacido fueron trasladados en condiciones de seguridad al centro hospitalario, donde continuaron recibiendo atención especializada.