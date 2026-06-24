Una mujer en estado crítico tras ser recuperada de una parada cardiorrespiratoria en Las Palmas de Gran Canaria - 112 CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 67 años ha sido trasladada en estado crítico al hospital tras ser recuperada de una parada cardiorrespiratoria en Las Palmas de Gran Canaria, ha informado el área de Seguridad y Emergencias del Gobierno canario.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112 del Gobierno de Canarias ha recibido este miércoles a las 16.26 horas una llamada en la que se comunicaba que una mujer precisaba asistencia sanitaria cuando se encontraba en la playa de Las Canteras.

Efectivos del Servicio de Salvamento en Playas han constatado que la afectada se encontraba en parada cardiorrespiratoria y han comenzado a realizar maniobras de reanimación.

A su llegada, el personal del Servicio de Urgencias Canario ha continuado practicando maniobras de reanimación cardiopulmonar básicas y avanzadas, logrando recuperar su pulso.

Una vez estabilizada, la mujer ha sido trasladada en estado crítico en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.

Por su parte, la Policía Local ha escoltado el recorrido de la ambulancia durante el traslado de la afectada al hospital y ha colaborado con el resto de los recursos de emergencias.