Una mujer fallecida, un bebé evacuado a Tenerife y varios hospitalizados tras el rescate de un cayuco en El Hierro

Cayuco rescatado en aguas de El Hierro con una mujer fallecida - SALVAMENTO MARÍTIMO

VALVERDE (EL HIERRO), 22 (EUROPA PRESS)

Una mujer ha fallecido y un bebé en estado grave ha sido evacuado a Tenerife tras el rescate de un cayuco a manos de Salvamento Marítimo con más de 160 migrantes a bordo en aguas al sur de la isla de El Hierro, informa 'Televisión Canaria' y ha podido confirmar Europa Press.

Además, varias personas también han sido derivadas al hospital de El Hierro con graves problemas de salud derivados de la travesía.

El cayuco fue avistado por un pesquero en la zona del Mar de Las Calmas, cerca de la cala de Tacorón y una embarcación de Salvamento Marítimo logró remolcarla hasta el puerto de La Restinga.