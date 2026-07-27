Una mujer herida grave al volcar su turismo a su paso por Tías (Lanzarote)

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ARRECIFE (LANZAROTE), 27 (EUROPA PRESS)

Una mujer ha resultado herida de carácter grave tras el vuelco de su turismo a su paso por Tías, en la isla de Lanzarote, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

El accidente se ha producido a las 14.29 horas de este lunes, en la confluencia de las carreteras LZ-501 con LZ-502, en el término municipal de Tías, y hasta el lugar se trasladaron efectivos del Consorcio de Seguridad, Emergencias, Salvamento, Prevención y Extinción de Incendios de Lanzarote que liberaron a la ocupante del vehículo del interior del habitáculo.

Posteriormente, personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió a la mujer que, en el momento inicial de la asistencia, presentaba varios politraumatismos de carácter grave, por lo que fue trasladada en una ambulancia medicalizada al Hospital Doctor José Molina Orosa.

En el lugar del incidente también se personaron agentes de la Guardia Civil que realizaron el atestado correspondiente.