Una mujer herida de gravedad al volcar su turismo en la carretera de Los Portales, en Arucas (Gran Canaria)

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una mujer, de 50 años, ha resultado herida de carácter grave al volcar su turismo en la carretera de Los Portales, en Arucas (Gran Canaria), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido a las 02.21 horas de este domingo y hasta la zona se trasladaron efectivos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria que liberaron a la conductora, que había quedado atrapada en su vehículo.

Seguidamente personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) comprobó que la afectada presentaba, en el momento inicial de la asistencia, politrumatismos de carácter grave, por lo que fue trasladada en ambulancia medicalizada al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.

En el lugar del incidente también se personaron agentes de la Guardia Civil, que instruyeron las diligencias correspondientes.