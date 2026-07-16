Una mujer herida moderada al colisionar su patinete con una guagua en Las Palmas de Gran Canaria

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una mujer, de 55 años, ha resultado herida de carácter moderado al colisionar su patinete con una guagua en Las Palmas de Gran Canaria, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido a las 11.06 horas de este jueves, en la calle Eduardo Benot, y hasta la zona se desplazó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que comprobó que la afectada presentaba diversas contusiones de carácter moderado, por lo que fue trasladada en ambulancia al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

En el lugar del incidente también se personaron agentes de la Policía Local, que instruyeron el atestado correspondiente.