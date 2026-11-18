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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una mujer, de 50 años, ha resultado herida de carácter moderado al colisionar un turismo y un camión en la GC-15, a la altura El Madroñal, en el municipio de Santa Brígida (Gran Canaria), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

El accidente se ha producido en la tarde de este martes y hasta el lugar se trasladaron bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria que procedieron a liberar a la afectada del interior de su turismo y aseguraron los vehículos implicados.

Posteriormente el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) comprobó que la mujer presentaba policontusiones de carácter moderado, salvo complicaciones, por lo que fue trasladada en ambulancia medicalizada al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.

En el lugar del incidente también se personaron agentes de la Guardia Civil que se encargaron de instruir las diligencias correspondientes, así como de regular el tráfico en la zona y de colaborar con los recursos desplazados.