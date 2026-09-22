Una mujer herida moderada al sufrir un atropello en la zona de La Florida, en Arona (Tenerife)

Archivo - Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias - 112 CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una mujer, de 64 años, ha resultado herida de carácter moderado tras ser atropellada en la carretera TF-28, en la zona de La Florida, en el municipio de Arona (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido a las 06.49 horas de este martes y hasta el citado lugar se ha trasladado personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que comprobó que la afectada presentaba, en el momento inicial de la asistencia, policontusiones de carácter moderado, salvo complicaciones, por lo que fue trasladada en la ambulancia al Hospital Quirón Costa Adeje.

En el lugar de los hechos también se han personado agentes de la Policía Local, que colaboraron con los recursos de emergencias, mientras que efectivos de la Guardia Civil realizaron el atestado correspondiente.