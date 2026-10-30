Un mujer herida moderada al sufrir una caída en la zona del Charco Azul, en Agaete (Gran Canaria)

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una senderista, de 65 años, ha resultado herida de carácter moderado tras sufrir una caída en la zona del Charco Azul, en el municipio de Agaete (Gran Canaria), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido sobre las 13.57 horas y hasta la zona se trasladaron bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria que procedieron al rescate de la afectada y la trasladaron hasta el recurso sanitario desplazado.

Seguidamente el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) comprobó que la mujer presentaba una herida abierta en miembro inferior de carácter moderado, salvo complicaciones, por lo que la trasladó en ambulancia al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.

En el lugar del incidente también se personaron agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local que se encargaron de instruir diligencias y de colaborar con los intervinientes.