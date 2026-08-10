Una mujer herida moderada al volcar su turismo en la LZ-30, a su paso por Uga, en Yaiza (Lanzarote)

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ARRECIFE (LANZAROTE), 10 (EUROPA PRESS)

Una mujer, de 32 años, ha resultado herida de carácter moderada al volcar su turismo en la carretera LZ-30, a su paso por la zona de Uga, en el municipio de Yaiza (Lanzarote), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

El accidente se ha producido a las 06.45 horas de este lunes y hasta la zona se trasladó personal del Consorcio de Seguridad, Emergencias, Salvamento, Prevención y Extinción de Incendios de Lanzarote que, una vez en el lugar, aseguraron el vehículo accidentado y comprobaron que no había ocupantes en el interior del habitáculo.

Por su parte, desde el Servicio de Urgencias Canario (SUC), el coordinador tras hablar con los alertantes, dio indicaciones mediante teleasistencia para que prestaran la primera atención a la afectada hasta la llegada de los recursos de emergencias.

Una vez se personaron efectivos del SUC en la zona, comprobaron que la mujer presentaba policontusiones de carácter moderado, salvo complicaciones, por lo que fue trasladada en ambulancia al Hospital Doctor José Molina Orosa.

En el lugar del accidente también se personaron efectivos de la Policía Local, que colaboraron con los recursos de emergencias, así como agentes de la Guardia Civil que regularon el tráfico en la vía y se encargaron de instruir el correspondiente atestado.