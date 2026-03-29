Una mujer mayor herida moderada al sufrir una caída en la Plaza del Príncipe, en Santa Cruz de Tenerife

Archivo - Cecoes 112 - CECOES 112 - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una mujer, de 80 años, ha resultado herida de carácter moderado al sufrir una caída en la Plaza del Príncipe, en Santa Cruz de Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido a las 14.55 horas de este domingo y hasta el lugar se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que, al llegar a la zona, comprobó que la mujer presentaba un traumatismo en la cadera de carácter moderado, por lo que fue trasladada en una ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.

En el lugar del incidente también se personaron agentes de la Policía Local que se encargaron de instruir las diligencias correspondientes.